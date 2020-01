Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Westlich des Hauses, wo sich die Rettungseinfahrt befindet, wird der Zubau errichtet © Barmherzige Brüder/Wolfstudios/K

Der „Zubau West“, so der Projekttitel, soll bis 2023 fertig sein, im Juli ist Baustart. „Er beinhaltet unter anderem eine Erweiterung und Neugliederung der Ambulanzen und Erstaufnahmebereiche im nördlichen Teil des Hauses“, sagt Michael Steiner, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in St. Veit und Geschäftsführer des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt. Der Zubau soll die Abläufe im Haus weiter optimieren. 15 Millionen werden investiert, zu rund 90 Prozent finanziert vom Gesundheitsfonds des Landes.

Mit dem Zubau schafft man unter anderem „zwei Wege für Akutpatienten und terminisierte Patienten“, so Steiner. Die Bereiche beider Patientengruppen werden getrennt, das ist besser für Abläufe im Haus und angenehmer für die Patienten. All das passiert im Erdgeschoß des Zubaus, eingerichtet werden dort auch Betten für Akutpatienten, die zur Beobachtung im Spital bleiben müssen.