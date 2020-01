St. Veit Verkehrsunfall auf der Klagenfurter Schnellstraße

Facebook

© Helmuth Weichselbraun

Vier Feuerwehren wurden Dienstagvormittag um 10.06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der S 37 Klagenfurter Schnellstraße alarmiert. "Ein Sattelaufleger kam in Fahrtrichtung Klagenfurt, Höhe Industriegebiet, von der Straße ab und ist in den Acker gestürzt. Der Lenker hängte noch in seinen Gurten und musste geborgen werden", so Josef Kropiunig, Kommandant der Stadtfeuerwehr St. Veit.