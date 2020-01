St. Veit Unfall auf S 37, Lkw-Lenker wird intensivmedizinisch betreut

Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der S 37. Sattelfahrzeug kam von der Straße ab. Eingeklemmter Lenker musste geborgen werden.

Der Lkw stürzte in einen Acker und kam seitlich zum Liegen © KK/FF Maria Saal

Vier Feuerwehren wurden Mittwochvormittag um 10.06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der S 37 Klagenfurter Schnellstraße gerufen. "Ein Sattelfahrzeug kam aus unbekannter Ursache einen halben Kilometer nach der Zollfeldhalle in Fahrtrichtung Klagenfurt rechts von der Straße ab und ist in den Acker gestürzt. Das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen", so Einsatzleiter Gerald Kerschbaumer, Kommandant von der FF Maria Saal.