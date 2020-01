Facebook

Die Täter brachen ein Fenster und Büromöbel auf © APA/dpa/ Maurer

"Viel Arbeit für nichts", heißt es aus der zuständigen Polizeiinspektion in Brückl. Offenbar erhofften sich bisher unbekannte Täter Beute, wo nichts zu holen war. Sie brachen in der Nacht auf Dienstag ein Fenster eines Bürogebäudes auf und drangen so in die Räumlicheiten ein.