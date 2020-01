Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FunderMax

"Die Suche nach einem Nachfolger für Rene Haberl wurde bereits eingeleitet. Die lange Vorlaufzeit bis zu seinem Ausscheiden ermöglicht eine strukturierte Übergabe", teilte die Constantia Industries AG zum spekatakulären Vorstandswechsel in der Kärntner Industrie mit. Wie exklusiv berichtet, wird der FunderMax-Vorstandssprecher Haberl den im Herbst in Pension gehenden Treibacher-Vorstand Alexander Bouvier nachfolgen. Daher kommt es schon im Sommer zur Veränderung in der Geschäftsführung von FunderMax in St. Veit. Bis zu seinem Ausscheiden am 31. Juli 2020 wird Haberl noch in der Geschäftsführung für FunderMax verantwortlich sein - gemeinsam mit dem im Herbst 2019 neu hinzugekommenen Geschäftsführer Gernot Schöbitz.