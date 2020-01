Facebook

Spektakulärer Wechsel in wichtigen Kärntner Industrie-Chefetagen: Bei der Treibacher Industrie AG scheidet Vorstand Alexander Bouvier nach 38 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen per 30. September mit Erreichen der Pensionsgrenze aus. Gemeinsam mit Vorstandskollegen Rainer Schmidtmayer hat Bouvier die TIAG souverän über viele Jahre mit Erfolg auf den Weltmärkten geführt. In der Wirtschaftskammer ist Bouvier als Spartenobmann angesehener Sprecher der Kärntner Industrie.