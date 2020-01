Wenn das Wetter mitspielt, dürfte Hörzendorfer See am Wochenende freigegeben werden. Auch Teil des Lendkanals vor Freigabe. Beim Längsee heißt es abwarten.

Am Rauschelesee hält das Eis © Helmuth Weichselbraun

Am 26. Jänner hätte die Österreichische Eisschnelllauf-Marathonmeisterschaft am Längsee ausgetragen werden sollen. Daraus wird jetzt aber leider nichts. "Die bisherigen Temperaturen waren nicht gut für das Eiswachstum. Am Längsee hat sich zwar teilweise eine hauchdünne Eisschicht gebildet. Man würde aber sofort einbrechen, wenn man diese betreten würde", so René Riepan, Obmann des Eislaufvereines Wörthersee.