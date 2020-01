Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Althofen

162 Einsätze – 105 technische Hilfeleistungen und 57 Brandeinsätze – absolvierte im abgelaufenen Jahr die Freiwillige Feuerwehr Althofen. Die Explosion der Paketbombe am 1. Oktober in Guttaring, das 30-jährliche Hochwasser in Gurk, der tragische Unfall am 5. August auf der B 317 Friesacher Straße, bei dem vier Menschen tödlich verunglückten sowie der tödliche Verkehrsunfall am 24. September, bei dem im Bereich Wolschartwald ein Auto gegen einen Lkw prallte, blieben den Kameraden besonders in Erinnerung.