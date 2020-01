Bettina Irrasch informiert in Weitensfeld über die Pflegeanwaltschaft. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Bettina Irrasch ist in Weitensfeld zu Gast © Markus Traussnig

Im Rahmen des Stammtisches für pflegende Angehörige ist am kommenden Mittwoch, dem 15. Jänner, Bettina Irrasch, Pflegeanwältin des Landes Kärnten, am Gemeindeamt in Weitensfeld zu Gast. Die Expertin referiert zum Thema „Aufgaben und Tätigkeiten der Pflegeanwaltschaft“.