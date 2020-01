Sergius Duru, seit Oktober 2016 Pfarrprovisor in Eberstein, wird Pfarrvikar in Villach-St. Jakob. Stadthauptpfarrer Wedenig dürfte im Sommer in den Ruhestand gehen.

Sergius Duru © KK/Privat

Mit 15. Jänner gibt es einen Wechsel in der Pfarre Eberstein. Provisor Sergius Duru (58) aus Nigeria wechselt nach Villach-St. Jakob. Dort unterstützt er als Vikar Stadthauptpfarrer Alfons Wedenig (85), der im Sommer, so die Pläne, in den Ruhestand geht. Wedenig, 1934 in Persching bei Feldkirchen geboren, ist seit 1993 Stadthauptpfarrer in Villach-St. Jakob.