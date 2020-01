Einige Neuerungen bei den heimischen Faschingsgilden – vor allem, was die Akteure betrifft. Erste Sitzung am Samstag in Althofen.

Bei der Faschingsgilde in Althofen erscheint heuer alles in anderem Gewand. „Wir haben zwei neue Regisseure, zusätzliche Tanztrainer und auch 13 neue Akteure in unsere Gilde aufgenommen“, erzählt Präsident Bernhard Seidl. Seit September laufen die Proben im Kulturhaus, wo am Samstag um genau 19.59 Uhr die Premiere stattfindet.