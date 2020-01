Zu einem Unfall kam es am Dienstagnachmittag in St. Veit. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau wurde von der Rettung ins Klinikum gebracht. © KLZ/Hoffmann

In St. Veit/Glan fuhr am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Lenker eines Autos auf einen Pkw auf, der in einer Fahrzeugkolonne stand.