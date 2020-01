Ehepaar als Lebensretter Mann regungslos bei Minusgraden in Straßengraben gefunden

62-jähriger Demenzkranker war von Betreuungsheim in Liebenfels abgängig. Das Ehepaar entdeckte den Mann Samstagfrüh vom Auto aus. Die Außentemperatur betrug minus sechs Grad, der Mann war nur leicht bekleidet.

Bezirksinspektor Werner Ruhdorfer zeigt jene Stelle, an der der Mann gefunden wurde © Hautzenberger

Ein Ehepaar dürfte Samstagfrüh zu Lebensrettern geworden sein. Die 52-jährige Ehefrau und ihr Gatte (51) waren kurz vor 8 Uhr in der Früh mit ihrem Pkw von Feldkirchen in Richtung St. Veit unterwegs. Im Bereich Lebmach entdeckte die Frau in einer Böschungsmulde etwa drei Meter unterhalb der Ossiacher Bundesstraße (B 94) eine teilweise unbekleidete, regungslose Person. Die beiden setzten einen Notruf ab und begannen, den Mann mit Decken zu wärmen.