Herbert Schaflechner (50) ist Hufschmied in Friesach. Seine Hufeisen sollen auch 2020 Glück bringen.

Herbert Schaflechner ist seit 35 Jahren ein Schmied aus Leidenschaft © Gert Köstinger

Alle sechs bis acht Wochen rufen Pferdebesitzer Herbert Schaflechner an. Der 50-Jährige ist Hufschmied und etwa nach dieser Zeitperiode müssen die Hufeisen von Pferden getauscht werden. „Es kommt natürlich darauf an, wofür die Pferde eingesetzt werden und wie stark sie beansprucht werden“, sagt der Friesacher. Außerdem kann sich die Zeit auch verkürzen, wenn das Futter gut und mineralstoffreich sei, da dann die Hufe schneller nachwachsen würden. Die Hufeisen in verschiedenen Hufgrößen – „wie bei uns Menschen die Schuhgröße“ – kauft er fertig ein, trotzdem müssen sie auf jeden Pferdefuß individuell angepasst werden.