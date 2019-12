Facebook

Das Feuer brach in der Kapelle des Schlosses aus © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am Montag kurz nach 13 Uhr heulte in Eberstein die Sirene. Im Schloss Eberstein kam es zu einem Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen rückten aus. Schlossherr Sigurd Hochfellner weilt zurzeit in Wien und wurde telefonisch von dem Vorfall verständigt.