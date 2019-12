Bei Forstarbeiten wurde ein 17-Jähriger von einem Baum erfasst, der in die falsche Richtung umfiel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Ein 17-jähriger Forstarbeiter war am Samstag gegen 10.30 Uhr in einer Waldparzelle in Hüttenberg, Bezirk St.Veit/Glan, auf einer Seehöhe von 1390 Metern mit Durchforstungsarbeiten beschäftigt.