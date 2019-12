Sitzung des Gemeinderates Stadt St. Veit erwirtschaftet Plus von 2,3 Millionen Euro

Facebook

St. Veiter Gemeinderat segnete den Budgetentwurf für 2020 ab © Markus Traussnig

Mit einem Überschuss von 2,3 Millionen Euro startet die Stadtgemeinde St. Veit in das Jahr 2020. Der Schuldenstand beläuft sich auf 42,5 Millionen Euro, die Rücklagen auf knapp 16 Millionen Euro. „Die Schulden belasten uns nicht, sondern werden von den Mietern und durch die Kanal- und Wassergebühren beglichen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt weiterhin bei null. Wir stehen hervorragend da, wissen aber, dass wir mit dem Budget künftig anders umgehen werden müssen“, so Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ). Er sprach am heutigen Freitag, in der sechsten und somit letzten Sitzung im heurigen Jahr, die damit gesetzmäßige Umstellung von Ordentlichem und Außerordentlichem Haushalt auf einen Finanzierungs- und Ergebnishaushalt an. Schulungen für die Gemeinderäte sind bereits in Planung.