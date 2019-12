Facebook

Dimitri Würschl und Augustine Mausini laden die ganze Familie ein © KK

Ab Samstag, dem 21. Dezember verwandelt sich das St. Veiter Rathaus in eine zauberhafte Zirkusarena, denn alle Jahre wieder ist der "Weihnachtscircus Dimitri" mit seinem traditionellen Weihnachtsprogramm zu Gast in der Herzogstadt. Es gibt zwei Vorstellungen am Samstag und zwei am Sonntag.