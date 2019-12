Benefizaktion St. Veiter Eisvögel waren im Spenden-Einsatz

Facebook

Bei der Übergabe der Spenden: Bernhard Wascher, Kassier der Eisvögel, Martin Kulmer, Birgit Morelli sowie Armin Peyker (von links) © Privat

Am letzten Samstag im November lud der Verein der St. Veiter Eisvögel zum dritten karitativen Adventmarkt in die Blumenhalle der Herzogstadt ein. Diesmal konnten die freiwilligen Helfer insgesamt eine Spende in der Höhe von 2166,42 Euro „erwirtschaften“. Dieses Geld konnte jetzt übergeben werden.

Die Hälfte der Spenden übergaben die Eisvögel mit Obmann Armin Peyker an der Spitze stellvertretend an den Herzogstädter Vizebürgermeister Martin Kulmer. Der Betrag ist für St. Veiter Kindergärten bestimmt, die mit Integrationsgruppen arbeiten. Die andere Hälfte des Spendenbetrages kommt der Kärntner Organisation der Special Olmypics, vertreten durch Birgit Morelli, zugute.