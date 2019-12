Facebook

In der dreijährigen Landwirtschaftlichen Fachschule Althofen gibt es ab dem nächsten Schuljahr eine Neuerung in jedem Fachbereich. Der Unterricht in den neuen Ausbildungszweigen findet ergänzend zu schon bestehenden Pflichtfächern statt. Auch die Agrar-HAK beitet einen neuen Schwerpunkt an.