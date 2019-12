Seit einigen Jahren verzeichnet Bezirk Rückgang dieser Delikte in der Adventzeit. Die meisten Messwerte liegen zwischen 0,5 und 0,8 sowie über 1,6 Promille.

© Jürgen Fuchs

Alkohol am Steuer beeinträchtigt die Sicht des Fahrers, verlangsamt die Reaktionszeit und kann nicht nur dem Fahrer selbst, sondern auch den anderen Straßenverkehrsteilnehmern zum Verhängnis werden. Die Adventzeit gilt als Höhepunkt in Sachen Alkoholdelikte, besonders die Zeit der Weihnachtsfeiern und Christkindlmärkte führt in vielen Statistiken zu zahlreichen Auffälligkeiten.