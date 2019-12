Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 28-Jährige wurde wegen Nötigung und Körperverletzung verurteilt, vom Vorwurf der Kindesentziehung wurde er freigesprochen © APA/Georg Hochmuth

Jener Mann, der dringend verdächtig ist, Ende Oktober seine Ex-Frau in Guttaring durch einen Bombenanschlag schwer verletzt zu haben, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Nötigung, Körperverletzung und Kindesentziehung vor Richterin Michaela Sanin gestanden. Er wurde wegen Nötigung und Körperverletzung verurteilt, vom Vorwurf der Kindesentziehung wurde er freigesprochen.