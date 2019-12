Facebook

Pfarrgemeinderat mit Akkordeonist Jovica Ivanovic © Veranstalter

Eine Premiere wird am kommenden Samstag in Silberegg gefeiert. Dechant Lawrence Pinto und der Silberegger Pfarrgemeinderat laden erstmals zur Veranstaltung „Gemeinsam auf Weihnachten zugehen“ ein. Den Hintergrund dieser Benefizveranstaltung bildet die notwendige Renovierung des Kirchendaches der Silberegger Pfarrkirche. Dieses besinnliche Miteinander im Ortszentrum beginnt um 16 Uhr am Kirchenplatz mit vorweihnachtlichen Melodien der Weisenbläser. Ab 16.30 Uhr werden in der Pfarrkirche Geschichten erzählt, ein kurzes Krippenspiel aufgeführt und die Geschwister Fritz begleiten die Feier mit Gesang.

Einen Ohrenschmaus dabei versprechen Angelika Maier-Jovanovic (Querflöte) und der international erfolgreiche Akkordeonist Jovica Ivanovic. Im Anschluss daran werden am Kirchenplatz Glühmost, Linseneintopf und Selchwürstel kredenzt.