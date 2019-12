Musik in kleinen Gruppen Ein großer Erfolg für kleine Musikgruppen

Im Feldkirchner Amthof fand die Regionalwertung von "Musik in kleinen Gruppen" statt. Zwei Ensembles aus dem Bezirk St. Veit konnten sich für Landesbewerb qualifizieren.

Musik in kleinen Gruppen

Die "Woodsticks" mit Johannes Schmutzer, Silke Hribar, Florian Gradischnig, Florian Steinkellner, Marie Christin Felsberger und Alina Jantschgi (von links) © Privat

Der Regionswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" stand im Feldkirchner Amthof auf dem Programm. Insgesamt 17 Gruppen aus den Bezirken Feldkirchen, Villach und Spittal mit einem Durchschnittsalter von 8,5 bis 41 Jahren traten in 6 verschiedenen Schwierigkeitsstufen an.