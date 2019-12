Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Auto stand in Vollbrand, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. © FF Althofen

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr in Althofen ab: Ein 17-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk St. Veit/Glan fuhr mit auf der Friesacher Bundesstraße (B 317) in Richtung St. Veit/Glan. Drei Freunde saßen ebenfalls bei ihm im Auto. In der Gemeinde Althofen bemerkte er plötzlich im Bereich der Armaturen links neben dem Lenkrad eine starke Rauchentwicklung und ein Feuer. Er hielt den PKW umgehend an und forderte seine drei mitgefahrenen Freunde auf, den PKW sofort zu verlassen. Die einzig richtige Entscheidung. Denn bald stand das Auto in Vollbrand.