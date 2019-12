Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der berühmte Weihnachtsbaum wird am 27. Dezember für einen guten Zweck versteigert © Traussnig

Wenn in den Getränkekühlern einer Kneipe auch leicht Verderbliches vom Markt aufbewahrt wird, ist das noch lange kein Zeichen schlechten Lagermanagements. Es ist ein nostalgisches Zeugnis einer Zeit, in dem nicht nur die stadtbekannte Uhr in der Sitzecke des Café im M2 in der St. Veiter Bräuhausgasse noch anders gegangen ist.