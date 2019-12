Facebook

Kräfte der FF St. Salvator löschten den Brand © APA/BARBARA GINDL

Am Mittwoch gegen 10 Uhr kam es durch Überhitzung eines gemauerten Kamins in Wels, Gemeinde Friesach in einem 200 Jahre alten Bauernhaus zu einem Zwischendeckenbrand. Der 61-jährige Besitzer verständigte die FF St. Salvator. Sieben Einsatzkräfte rückten an, welche den Brand rasch löschen konnten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Menschen wurden nicht gefährdet.