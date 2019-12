St. Peter: Chihuahua Rambo wurde beinahe durch Rattengift, das in den Garten geworfen wurde, getötet. Polizei bittet um Hinweise.

St. Georgen am Längsee

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die dreijährige Amelie ist froh, dass Rambo überlebte © Privat

Mit Gift, das in den Garten des Hauses der Familie geworfen wurde, wurde der siebenjährige Chihuahua-Rüde Rambo vergiftet. Es passierte bereits im November, der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt, aber noch ist der Täter nicht gefunden. Der Hund hat die Giftattacke überlebt, ist aber noch immer nicht gesund.

„Rambo ist täglich mehrmals im Garten, das war er an diesem Tag auch“, erzählt seine Besitzerin Bettina Egger, die mit ihrer Familie in St. Peter wohnt, der Ort gehört zur Gemeinde St. Georgen am Längsee. „Am 12. November war das“, fügt Egger hinzu. „Am Abend konnte er sich dann auf einmal nicht mehr auf den Beinen halten und hatte schon schwere neurologische Ausfälle.“ Egger suchte mit dem Hund eine Tierarztpraxis auf, es wurde eine Vergiftung durch Rattengift festgestellt. Egger: „Es war furchtbar.“ Rambo kämpfte um sein Leben, konnte zwar gerettet werden, aber noch immer stehen Tierarztbesuche auf der Tagesordnung.

Die Familie hat den Fall bei der Polizei angezeigt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Mir ist nur aufgefallen, etwa drei Wochen bevor das mit dem Gift passiert ist, hat jemand Rambo im Garten von draußen aus mit einem Stein beworfen“, kann sich Egger erinnern. Neben den Qualen für das Tier hat der Vorfall die Familie sehr getroffen, vor allem Eggers dreijährige Tochter Amelie leidet darunter. Auch durch die noch immer anfallenden Tierarztkosten wird die Familie belastet.

Sollte jemand etwas wahrgenommen haben, nimmt die Polizeiinspektion Launsdorf Hinweise gerne unter 059 133 2125 entgegen.