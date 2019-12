Facebook

Betreiber Hermann Aichwalder hofft auf Lösung im Lärmstreit © Markus Traussnig

In der Causa Bräuhaus-Disco St. Veit geht es seit 2012 im Kreis. Anrainerbeschwerden haben dafür gesorgt, dass ein Behördenmarathon in Gang gesetzt wurde. Nachbarn war und ist die Disco zu laut. „In der Zwischenzeit habe ich unzählige Auflagen erfüllt“, sagt Betreiber Hermann Aichwalder. Jetzt will er ein neuartiges Zutrittssystem installieren, damit die Disco wieder ihren Vollbetrieb aufnehmen kann.