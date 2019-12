Von 10 bis 18.30 Uhr ist der Unterer Platz am Donnerstag aufgrund von Bauarbeiten am Arcineum gesperrt.

Am Donnerstag ist der Untere Platz gesperrt © KLZ

Mit Verkehrsbehinderungen muss man am Donnerstag in St. Veit rechnen. Grund ist die Baustelle am Unteren Platz beim sogenannten „Arcineum“, wo insgesamt 29 Wohnungen entstehen. Dort werden derzeit notwendige Stahlbauarbeiten durchgeführt.

Deshalb ist der Untere Platz in der Herzogstadt am Donnerstag für den gesamten Verkehr gesperrt – und zwar von 10 bis 18.30 Uhr. Zustelldienste und Berechtigte können über den Unteren Platz aber wie gewohnt bis 10 Uhr in die Innenstadt einfahren.