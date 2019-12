Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sozialwissenschafter und Psychotherapeut Manfred Pawlik © Helga Steger

Außergewöhnliche Frauen – nämlich Schwester Anita Puff aus Straßburg und Maria Stromberger aus Metnitz, die sich für KZ-Gefangene einsetzte und so zum Beinamen „Engel von Auschwitz“ kam – haben es dem aus Niederösterreich zugezogenen Sozialwissenschaftler und Psychotherapeuten Manfred Pawlik angetan. „Beide Frauen zeichneten sich in der Zeit des Nationalsozialismus durch Mut und Entschlossenheit aus. Dieses Buch ist ein Gedenkwerk für starke Frauen. Peter Gstettner, der Vorsitzende des Mauthausenkomitees in Kärnten, hat es mit einem Bericht über das Schicksal der slowenisch-sprachigen Kärntnerin Terezija Mičej, die unter der nationalsozialistischen Diktatur enthauptet wurde, ergänzt“, sagt der Friesacher, der dem Buch den Titel „Die Weisheit der Frauen“ gab.