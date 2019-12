Friesach Beim Adeg saß der Krampus an der Kassa

Facebook

Beim Adeg in Friesach saß der Krampus an der Kassa © KK

Beim Einkaufen wurden am heutigen Donnerstag die Kunden vom Adeg in Friesach regelrecht erschreckt. Anstatt einer Kassiererin saß ein Krampus an der Kassa. Die Gesellen rollten auch mit dem Einkaufswagen durch das Geschäft, spielten am Klavier ein ruhiges Lied. "Solche Aktionen entscheiden wir spontan", so Christian Gedermann, Obmann der "Sauzipfl-Teifl Zeltschach". Sie führten heuer zum zweiten Mal diese Aktion durch. Im letzten Jahr saß ein Krampus beim Billa in Friesach hinter der Kassa. Das Video dazu kassierte binnen weniger Stunden mehr als 250.000 Klicks.