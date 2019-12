75 Mitarbeiter 1,8 Millionen Euro für Winterdienst im Bezirk St. Veit

Drei Straßenmeistereien mit insgesamt 75 Mitarbeitern sorgen im Bezirk St. Veit für schnee- und eisfreie Fahrbahnen. Der Dienst beginnt um 3 Uhr in der Früh.

Bis zum 31. März 2020 hat der Winterdienst 24-Stunden-Bereitschaft © EXPA Pictures

Zwölf Lkw und neun Unimogs stehen im Bezirk St. Veit für den Winterdienst bereit. „Jeden Tag um drei Uhr früh sind rund zehn Fahrzeuge in den Gemeinden unterwegs, räumen die Bundes- und Landesstraßen. Je nach Witterung sind wir auch tagsüber oder in der Nacht im Einsatz“, sagt Karl Pemberger, Straßenmeister in Friesach.