Musste Lkw ausweichen Pkw überschlug sich und landete auf Böschung

Die Rettung brachte den Verletzten ins Klinikum Klagenfurt © Rehfeld

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Gösselinger Landesstraße (L95) in Gösseling, Gemeinde St. Georgen am Längesee. Der Lenker eines weißen Lkw überfuhr dort in einer Kurve die Mittellinie. Ein entgegenkommender 29-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit/Glan konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er sein Fahrzeug verriss. Das Auto geriet dadurch ins Schleudern, überschlug sich und landete auf einer Böschung.