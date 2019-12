Facebook

Raphael Pliemitscher leitet seit dieser Woche die Kammer-Außenstelle in Völkermarkt © Simone Dragy

Tag vier als neuer Leiter der Außenstelle der Landwirtschaftskammer in Völkermarkt bricht heute für Raphael Pliemitscher (31) aus Eberstein an. „Es ist eine große Herausforderung, ich freue mich auf die Arbeit. Mein Vorgänger, Siegfried Steinkellner, hat viel für die bäuerlichen Betriebe geleistet. Was auch mein Ziel ist“, sagt Pliemitscher. Die Freude über seine Ernennung war anfangs durch Gegenwind etwas getrübt. Die „Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern/Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov“ kritisierte, dass nicht der erst- oder zweitgereihte Bewerber aus der Volksgruppe zum Zug gekommen sei. Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler bestätigte aber, dass „der beste Kandidat ausgewählt wurde.“