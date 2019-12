In einem Gasthaus geriet ein nigerianisches Ehepaar in Streit. 37-Jährige wurde festgenommen.

Die Polizei traf die Frau mit der Waffe in der Hand an. Sie wurde festgenommen © Barbara Gindl

Ein nigerianisches Ehepaar geriet am Sonntagabend im Personalzimmer eines Gasthofes in St. Salvator (Gemeinde Friesach) wegen finanzieller Unstimmigkeiten in Streit. Dieser schaukelte sich schließlich so hoch, dass sich die beiden gegenseitig mit Bissen und Schlägen verletzten.