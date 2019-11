Durch den Aufprall wurde der Wagen so stark deformiert, dass sich die Türen nicht öffnen ließen. Die L 71 war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

Der Pkw wurde gänzlich zerstört © FF Maria Saal

Ein Verkehrsunfall hatte zur Folge, dass Mittwochabend die L 71 zwischen Herzogstuhl und der Auffahrt zur S 37 rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt war. Kurz nach 18.15 Uhr bog ein 43-jähriger Slowene in Wutschein mit seinem Sattelzug aus einem Betriebsgelände in die L 71 ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Pkw von Richtung Klagenfurt nach St. Veit und stieß ungebremst in die linke Seite des Sattelauflegers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelaufleger rund eineinhalb Meter versetzt. Das Auto des St. Veiters wurde rund zehn Meter weit weggeschleudert.