Krisenstab beendet am heutigen Mittwoch seine Arbeit © Simone Dragy

Die letzte Erkundungsfahrt hatte der Krisenstab heute, Mittwoch. "Wir beenden unsere Arbeit, die Verantwortung geht wieder auf die Bürgermeister über", so Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Die gefährlichen Verklausungen, zuletzt bei der L 94 Bruckendorfer Brücke in der Gemeinde Kappel, konnten beseitigt werden. "Die Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben", so Katastrophenschutz-Referent Horst Maier.