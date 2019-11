Am Freitag beginnt der Weihnachtsmarkt am St. Veiter Hauptplatz. Neben Altbewährtem ist heuer erstmals ein interaktives Familienkonzert sowie eine Überraschung der „Dance Industry“ geplant. Bartlumzug am 5. Dezember.

Am 29. November beginnt der Weihnachtsmarkt in St. Veit © KK/Region Mittelkärnten/Jerusalem

Ab morgen ist es wieder so weit – Weihnachten hält in der Herzogstadt Einzug. Und das mit einer großen Programmvielfalt. „Neben viel Altbewährtem wie dem Weihnachtseinkaufsvergnügen mit Los-Gewinnspiel der St. Veiter Kaufmannschaft oder den kulinarischen Spezialitäten am Weihnachtsmarkt, wird heuer erstmals am 16. Dezember ein interaktives Konzert für Familien angeboten“, sagt St. Veits Pressesprecher Andreas Reisenbauer. Bei diesem Konzert entführen zwei Bergfeen, bei freiem Eintritt im Rathaus um 16 Uhr, auf eine weihnachtliche Weltreise, bei der Kinder und auch ihre Eltern eingeladen sind mitzumachen.