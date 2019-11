Althofen "Löwen" laden zur Adventkranzsegnung

Lionsclub „Althofen-Hemmaland“ lädt zum 9. Mal zur Adventkranzsegnung und zum Glühweinstand am Bauernmarkt.

Die Adventkranzsegnung beginnt am Samstag um 17 Uhr © KK

Um die Symbolik des Adventkranzes aufzuwerten und den Advent gemeinsam zu beginnen, feiert der Lionsclub „Althofen-Hemmaland“ am Samstag mit Beginn um 17 Uhr die besinnliche Adventkranzsegnung am Billa-Vorplatz in Althofen. „Nach der Hektik des ersten Einkaufssamstages soll die feierliche Adventkranzsegnung Besinnung bringen“, sagt Lions-Präsident Gert Köstinger.

Die ökumenische Segnung nehmen Dechant Lawrence Pinto und der evangelische Pfarrer Gregor Schmoly vor. Musikalisch umrahmt wird die Feierstunde vom Kindergarten Althofen und einem Bläserensemble der Musikschule Althofen. Bereits ab 7 Uhr laden die Hemmaland-Lions am Althofener Bauernmarkt auf Glühwein, Punsch und Kärntner Ritschert ein. Die Caritas Tageswerkstätte „Haus Benedikt“ präsentiert Selbstgemachtes. Der Reinerlös kommt karitativen Zwecken in Althofen zugute.

Adventkranzsegnung. Samstag, 30. 11., Billa -Vorplatz Althofen, 17 Uhr. Tel. 0664-252 83 95