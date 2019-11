St. Veit Konkursverfahren über "US Stahlwerk Garage" eröffnet

Facebook

Gläubiger stellten den Antrag am Landesgericht Klagenfurt auf Eröffnung eines Konkursverfahrens der "US Stahlwerk Garage", heißt es vom Kreditschutzverband von 1870. Inhaber der Autowerkstatt in der Transportstraße 15 in St. Veit ist Stefan Tamegger. Als Insolvenzverwalter wurde Robert Suppan bestellt. Über das Vermögen und die Schulden liegen dem KSV 1870 noch keine Informationen vor.