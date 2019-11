Auch die Sandsäcke werden in Straßburg wieder eingesammelt. Bruckendorfer Brücke in Kappel konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mobiler Hochwasserschutz konnte am Samstag entfernt werden © KK/BFK08

Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser im Gurktal gehen auch am heutigen Samstag weiter. Flussabwärts von Straßburg werden die Verklausungen entfernt, auch der mobile Hochwasserschutz konnte in der Stadt entfernt werden. "Es wird alles gereinigt. Wir sammeln auch die Sandsäcke ein. In Gurk beginnen wir voraussichtlich kommende Woche mit den Abbauarbeiten", so Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai.