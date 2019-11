Facebook

Als Hauptpreise des Losverkaufes wechselten ein Fahrrad und ein E-Scooter den Besitzer © Rotary Club

Der Rotary-Club St. Veit an der Glan konnte auch beim diesjährigen Wiesenmarkt wieder unzählige Gäste an seinem Stand begrüßen – und so auch Geld für wohltätige Zwecke lukrieren. Die Einnahmen aus der Bewirtung der Gäste sowie dem Losverkauf des heurigen Wiesenmarktes kommen – wie es auch bereits in den Vorjahren der Fall war – sozialen Projekten in der Region zugute.