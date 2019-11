Zur Unterstützung bedürftiger Menschen, kooperiert Interspar mit dem Roten Kreuz St. Veit. Die Lebensmittel werden immer samstags an bedürftige Personen ausgegeben.

Jeden Samstag werden die Lebensmittel vom Roten Kreuz abgeholt © KK/INTERSPAR GERNOT GLEISS

Der Interspar-Markt in St. Veit spendet nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an das örtliche Rote Kreuz. Wöchentlich holen die Rettungsmitarbeiter Produkte ab und bringen sie zur Bezirksstelle. „Alles, was möglich und erlaubt ist, wird weitergegeben. Wir stellen Produkte, wie beispielsweise Brot, Joghurt, Obst und Gemüse oder verpackte Wurst zur Verfügung – davon profitieren bedürftige Menschen aus St. Veit und Umgebung“, sagt Interspar-Regionaldirektor Robert Marko.