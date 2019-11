Facebook

Lisa Wieland zu Gast in St. Veit © Elias Jerusalem

Mit ihrem ersten Kochbuch ehrt Starköchin Lisa Wieland (Foto) ihre Wurzeln. „Back to the Roots“ hat sie daher auch ihrer Oma gewidmet. Am Samstag ist die gebürtige Hüttenbergerin zu Besuch in der Buchhandlung Besold und lädt zur Signierstunde.

Signierstunde. Samstag, 23. 11., Buchhandlung Besold, 11 Uhr. Tel. (04212) 22 55