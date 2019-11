Als die Paletten beim Anheben abrutschten, griff der Mann dazwischen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er von der Rettung in da UKH Klagenfurt eingeliefert.

Die Rettung lieferte den verletzten Arbeiter ins UKH Klagenfurt ein © (c) Fuchs Juergen

Ein Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstag um 4.15 Uhr in einem Betrieb in St. Veit an der Glan. Ein 22-jähriger St. Veiter war mit Lagerarbeiten beschäftigt. Dabei steuerte der Mann ein Flurförderfahrzeug.