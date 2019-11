Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins Klinikum eingeliefert © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit war am Mittwoch kurz nach 18.10 Uhr mit dem Pkw auf der Klippitztörl Landesstraße vom Klippitztörl kommend in Richtung Lölling unterwegs. Bei Starkregen kam das Auto ins Schleudern, prallte gegen die linke Leitschiene und schleuderte gegen die Böschung am rechten Fahrbahnrand.