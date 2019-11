Die Landespolizeidirektion Kärnten lädt am Freitag zu einem Benefizkonzert. Mit dabei die Polizeimusik und der Polizeichor Kärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeimusik kk ©

Am Freitag, mit Beginn um 19.30 Uhr findet im Kulturhaus in Kraig ein Benefizkonzert zugunsten eines schwer erkrankten Polizisten im Bezirk St. Veit statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, welches von der Polizeimusik und dem Polizeichor gestaltet wird. Neben Klassischem von Johann Strauss wird auch Zeitgenössisches von Rainhard Fendrich zu hören sein. Mit dem Potpourri „TV Kultabend“ wird die Polizeimusik Titelmelodien bekannter Fernsehserien der 1980er- und 1990er-Jahre in Erinnerung bringen. Der Polizeichor präsentiert sich international und spannt den Bogen von „Tebe Poem“, einem altrussischem Kirchengesang bis nach Süditalien. Mit „Funiculì, Funiculà“ wird eine heute nicht mehr existente Standseilbahn auf den Vesuv besungen.



Benefizkonzert. Freitag, 22. 11., Kulturhaus Kraig, 19.30 Uhr.

Tel. 0664-323 01 18