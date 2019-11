Der Ball der drei Abschlussklassen der Handelsakademie steht unter dem Motto Safari. Los geht das Abenteuer am Samstag um 19.30 Uhr.

Seit Anfang des Jahres ist das Ballkomitee mit den Planungen beschäftigt © Privat

"HAKuna Matata – sorglos in die Zukunft“ ist das Motto des diesjährigen Maturaballes der HAK Althofen. Anspielungen auf den weltbekannten Film „König der Löwen“ findet man allerdings nicht nur im Motto des Balls. Das eigens designte Logo des Balls und die Dekoration sind ebenfalls an den Film und das Thema Safari angelehnt.

Zu viel wollen die Schüler noch nicht verraten, aber auch in der Mitternachtseinlage wird man das Ballmotto wiederfinden.