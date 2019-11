Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lkw-Unfall zwischen Wieting und Klein St. Paul: Das Schwerfahrzeug musste mit schwerem Gerät auf die Straße gezogen werden © Gebeneter

Auf der Görtschitztal Bundesstraße (B 92) ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Kraftfahrer aus Klagenfurt war dort in Richtung Klein St. Paul unterwegs. Plötzlich sei ein entgegenkommender Pkw in einer Kurve auf seine Fahrbahn geraten, weshalb er ausweichen musste, gab der Lenker an. Dadurch geriet das Fahrzeug aufs Bankett. Der von den schweren Regenfällen völlig durchnässte Boden gab unter dem Schwerfahrzeug nach und der mit Asphalt beladene Lkw kippte in den angrenzenden Acker.